Arazide kaybolan 2,5 yaşındaki Meryem 13 saat sonra bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, arazide kaybolan 2,5 yaşındaki Meryem Hasan, gece görüş dronu ve İHA ile yapılan arama çalışması sonucu 13 saat sonra bulundu.

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, dün akşam saatlerinde ailesinin yanında oynayan Meryem Hasan adındaki 2,5 yaşındaki kız çocuğu bir anda ortadan kayboldu.

Ailenin araması sonucu bulunamayan çocuk için jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan arama-kurtarma ekipleri seferber oldu.

Gece görüş dronları ve İHA’lar kullanıldığı ve 13 saat süren arama çalışmaları sonucunda Meryem Hasan, arazide sağ olarak bulundu.

VALİ DUYURDU

Şahsi sosyal medya hesabından Meryem Hasan’ın bulunduğunu duyuran Gaziantep Valisi Kemal Çeber, şu bilgileri paylaştı:

“Meryem Hasan adlı çocuğumuz, 200 kişilik jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan arama-kurtarma ekipleri tarafından, gece görüş dronları ve İHA’larla gerçekleştirilen 13 saatlik yoğun çalışmanın ardından bulundu. Bu zorlu süreçte emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ederim.” (AA)