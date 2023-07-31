Arazilerine iş makinalarıyla girildi: Köylülerden protesto

Hatay'ın Dikmece köyünde zeytinlik ve tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı köylülerin direnişi sürüyor. Bugün arazilere iş makinaları girdi, bunun üzerine köylüler iş makinelerini durdurmaya çalıştı. Jandarma bölgeye set çekerek köylüleri engelledi. Köylülerin alkışlarla olayı protesto etti.

Can ÇAPAR

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Dikmece köylülerinin, zeytinlik ve tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı direnişleri üçüncü gününde de devam ediyor. Köylülerin kamulaştırılan arazilerine bugün jandarma eşliğinde iş makinaları girdi.

Çevrecilerin de destek verdiği köylüler arazilerinde toplanarak iş makinalarına engel olmaya çalıştı, ancak köylülerin önüne jandarma kalkanlarıyla set oluşturdu. Bunun üzerine köylüler ve çevreciler, alkışlarla olayı protesto etti.

“MA RIHNA, NIHNA HON (BİZ GİTMEDİK, BURADAYIZ)”

Arazide toplanan köylüler, Arapça “Ma Rıhna, Nıhna Hon” (Biz Gitmedik, buradayız)” ve “Havama, suyuma toprağıma dokunma”, “Sermaye defol bu memleket bizim” sloganları attı. Kadınlar tarım arazilerine oturarak alkışlarla Selda Bağcan’ın “yuh yuh soyanlara” türküsünü söyledi.

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