Arefe günü yarım gün mü, tatil mi?

Dini bayramlardan önceki gün olan arefe günü resmi tatil mi vatandaşların merak konusu oldu. Arefe Günü, Kurban Bayramı'na hazırlık yapmak için önemli bir gün olarak kabul edilir. Bu gün boyunca, kurban kesilecek hayvanlar satın alınır, kesim için hazırlıklar yapılır ve bayram ibadetleri gerçekleştirilir. 27 Haziran Salı günü Arefe günü yarım gün tatil, kamu kurum ve kuruluşları öğleden sonra kapalı olacak.

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Arefe Günü, Kurban Bayramı’nın öncesindeki son gün olarak kutlanır ve bayramın ruhuna uygun olarak sevinç, dayanışma ve ibadetle geçirilir. Kurban Bayramı, Ramazan ayı ile birlikte İslam aleminde kutlanan iki dini bayramdan biridir. Bayram öncesi olan arefe gününün bayram tatiline dahil olup olmadığı da merak konusu oldu.

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Kurban Bayramı arefe günü 2023 yılında 27 Haziran Salı gününe tarihine denk geliyor. Bayramın birinci günü 28 Haziran Çarşamba günü olacak.

27 Haziran salı günü arefe günü yarım gün resmi tatil olacak. Bankalar, eczaneler ve postaneler yarım gün hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

27 Haziran 2023 Salı: Kurban Bayramı arife günü

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün

30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün

1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün