Arıtma tesisinde biriken su caddeyi göle çevirdi

İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağmur Üsküdar Küçüksu mahallesinde de su baskına neden oldu. İddiaya göre İSKİ Atıksu Ön Arıtma Tesisi'nin kapaklarının açması nedeniyle cadde göle döndü. Dükkanlarını su basan mahalle esnafı duruma tepki gösterdi.

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İstanbul’da birkaç gündür etkisini sürdüren ve yer yer su baskınlarına neden olan yağış, Anadolu Yakası’nda belirli noktalarda yeniden başladı.

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve iddiaya göre Üsküdar Küçüksu mahallesinde İSKİ Atıksu Ön Arıtma Tesisi’nin kapaklarının açılmasıyla yollar göle döndü.

İSKİ Küçüksü Atıksu Ön Arıtma Tesisi’nin bulunduğu Hekimbaşı Çiftlik Caddesi’nde sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zorluk yaşadı.

Ekipler mazgalları açarak arıtma tesisinden caddeye akan ve belirli noktalarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Hekimbaşı’nda birçok işyerini de su bastı.İşyeri sahipleri her yağmur yağdığında aynı sorunların yaşandığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Caddede biriken su, ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu tahliye edildi.

“BÜTÜN ESNAF MAĞDUR; PERİŞAN OLDUK”

Market sahibi Sinan Zeyrek hep aynı manzaranın yaşandığını söyleyerek şunları dile getirdi:

“Bu yağmurdan dolayı İSKİ kapakları açıyor hiçbir önlem almadan. Dere de tıkandığı için bu sorunu yaşıyoruz. Bütün işyerlerine su girdi. Asfalt da yüksek. İSKİ’nin çok büyük hatası var, yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Bütün esnaf mağdur perişan olduk.

Dere yatağı olduğu için yukarıdan gelen yağmur suyu da birikiyor. Burada arıtma tesisi olduğu için kapakları açıyorlar. Su çoğalıyor çoğaldığı zaman da biz mağdur oluyoruz.”

Başka bir işyeri sahibi Mustafa Kopuz ise, “Dereyle ilgili değil. İSKİ biriken suyu yola veriyor. Fazlalık suyu dereye vermiyor yola veriyor bütün esnaf mağdur. Her yağmurda aynı. Derenin dibinde duruyor İSKİ. Bir şey açıp da dereye vermeyip yola veriyor bu ne saçmalık böyle. Lağım suyu, pis su. Senede iki kez üç kez oluyor. Geçen sefer de 30 cm su girdi içeriye. Komple dükkanı boşalttım. Yapacak bir şey yok. Anlat anlat değişen bir şey olmuyor “dedi. (DHA)