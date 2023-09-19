Arkadaşını öldürüp parçalara ayırmakla yargılanıyor! Mahkemede ilginç savunma

İstanbul Fatih'te yaşayan 79 yaşındaki Sitrak K. apartmanın kömürlüğünde öldürdüğü arkadaşının cesedini parçaladığı iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Duruşmada söz alan sanık "Benim psikolojim bozuldu. Her şeyi unuttum." dedi. Sanık için "tavuk bile kesemez" diyen müşteki avukatları ise cinayette 3. bir kişi olma ihtimaline dikkat çekti.

Ali Selim YAMANLI

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İstanbul’da yaşayan C.H.A. 26 Ekim 2022’de Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek babası Celal H. (65) hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

Çalışma başlatan polis, Celal H.’nin en son sanık Sitrak K. ile Kocamustafapaşa’da bir adreste buluştuğunun belirlendi.

“BABAM TELAŞLI BİR ŞEKİLDE EVDEN AYRILDI…”

Araştırmalar sürerken sanık Sitrak K.’nin kızı da emniyeti arayarak babasının telaşlı bir şekilde evden ayrıldığını bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri Sitrak K.’nin evinde 31 Ekim 2022’de yaptıkları aramada kömürlükte Celal H.’nin parçalara ayrılmış cesedinin bulundu.

Adli Tıp Kurumu raporunda da dört çuval içerisinde bulunan ceset üzerinde yapılan incelemede, Celal H.’nin ölümünün kesici ve delici alet yaralanmasından kaynaklı olduğu anlaşıldı.

Cinayetin ardından tutuklanan Sitrak K. için “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis isteniyor.

“PSİKOLOJİM BOZULDU HER ŞEYİ UNUTTUM”

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sitrak K. ve müşteki C.H.A. ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Sitrak K., ölen kişiyle daha önce Aksaray ya da Topkapı’da tanıştığını belirterek, kimseyi öldürmeye gücünün yetmeyeceğini iddia etti.

Unutkanlık yaşadığını öne süren sanık, “Benim aklımda hiçbir şey kalmadı. Kimse kimseye vurmadı. O beni takip etti. Elinden kurtulamadım. Benim psikolojim bozuldu. Her şeyi unuttum.” dedi.

“CİNAYETTE ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİ VAR” İDDİASI

Ölen kişinin para, bıçak ve cep telefonunu polise vermek için aldığını öne süren Sitrak K., ne yaptığını bilemediğini söyledi.

Müşteki C.H.A. ise sanıktan şikayetçi olduğunu ifade ederek, davaya katılma talebinde bulundu.

Müşteki Arslan’ın avukatlarından Yunus Aldanmaz, cinayetin gerçekleşmesinde üçüncü kişilerin olduğunu belirterek, soruşturmanın eksik yapıldığını öne sürdü.

Sanığın duruşmada sorulan sorulara yeterli cevap vermediğini ifade eden Aldanmaz, kimlerden yardım aldığının araştırılması gerektiğini belirtti.

“SANIK TAVUK BİLE KESEMEZ”

Müşteki avukatlarından Abdülhalim Sarı ise delillerin karartıldığını iddia ederek “Arka perdede birileri vardır. Gördüğünüz üzere sanık yaşlıdır. Tavuk bile kesemez. Bu olayı bu şahıs üstlenmiş olabilir. Her konunun araştırılmasını talep ediyoruz. 3. Kişi belki aramızda olabilir. Olayın yaşlılıktan dolayı sanığa verildiğini ve olayın tasarlayarak yapıldığını düşünüyoruz” diye konuştu.

“SANIĞIN AKLİ MELEKESİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPILMALI”

Sanık avukatı Umut Nevzat Atasever, ise “Sanığın akli melekesi ile ilgili gerekli araştırmalar yapılmalıdır. Soruşturma aşamasındaki sanığın beyanları arasındaki tutarsızlıklar ne anlama geliyor çözülmelidir. Kasaptan bir bıçak alınması konusu araştırılmamıştır. Olayda 3. Kişi şüphesi giderilmemiştir. Sanığın fiziki durumu iddianamede belirtilen olayı gerçekleştirmeye uygun değildir. Ayrıca mental durumu da bu iddiayı gerçekleştirmeye uygun değildir. Sandalyede oturmakta sıkıntı yaşayan biri bir insanı nasıl iddiaya göre 4-5 parçaya ayırmıştır. Suç aleti elde edilememiş ancak bu tutuk devam gerekçeleri yapılmıştır. Sanık cezaevinde tehdit edilmiş, başka bir koğuşa alınmıştır. Sanığın tutukluluğunun kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müştekinin davaya katılma talebini kabul etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, HTS kayıtlarının incelenmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.