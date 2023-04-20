Arkadaşının tüfekle başına ateş ettiği 12 yaşındaki Hasan öldü
Anatlya'nın Alanya ilçesinde 12 yaşındaki Hasan, birlikte ava çıktığı 13 yaşındaki K.G.'nin tüfekle başına ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Antalya Alanya’da dün akşam bir dram yaşandı. İlçenin kırsal Elikesik Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Gölüşlü ve K.G., yanlarına aldıkları tüfekle avlanmak için ormana gitti.
İddiaya göre K.G. av tüfeğiyle şakalaştığı sırada Hasan Gölüşlü’yü başından vurdu. Hasan Gölüşlü olay yerinde hayatını kaybederken, K.G. ise gözaltına alındı. K.G. hakkında ‘Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. (DHA)