Artan kuraklığın ardından yağan kar, can suyu oldu

Konya'da sabaha karşı etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü. Kar yağışı, aylardır kuraklık yaşayan Konya Ovası için can suyu oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kent merkezi ve ilçelerinde saat 03.00 sıralarında kar yağışı başladı. Aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü. Zaman zaman yoğunluğunu arttıran kar, aylardır kuraklık sıkıntısı çeken Konya Ovasındaki çiftçiyi sevindirdi.

Kar yağışının Konya Ovası için önemli olduğunu söyleyen vatandaşlardan Mehmet Emin Kar yağışı ani oldu ve bizler için zor oldu. Ama o kadar kuraklığın ardından kar güzel oldu dedi.

“HEPİMİZİN UMUDUR KESİLMİŞTİ”

Arzu Zeytin ise “Bu kadar kuraklık varken bu kar bence çok iyi oldu. Ama çok geç geldi kar yağışı” diye konuştu.

Umutlarının kesildiğini söyleyen İdris Sucu da “Kar yağışına çok sevindik. Kuraklık vardı, hepimizin umudu kesilmişti ama Allahtan umut kesilmez. İnşallah kar yağışı devam eder” ifadelerini kullandı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Kuraklık onları da etkiledi: Arılar da uyumadı

İlginizi Çekebilir Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu