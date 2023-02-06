Kahramanmaraş’ta ikinci deprem: Büyüklüğü 7.6!

Öğlen saatlerinde pek çok kentte hissedilen Kahramanmaraş merkezli bir deprem daha oldu. 7.6 büyüklüğündeki depremde Malatya'da aralarında AKP İl Başkanlığı'nın da olduğu çok sayıda binanın yıkıldığı öğrenildi. Adana'da da bir bina çöktü. Yetkililer hasarlı binalardan uzak durun çağrısı yaptı.

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Türkiye gece yarısı 7.7’lik Kahramanmaraş Pazarcık depremi ile sarsılırken, öğlen saat 13.24’te bir deprem daha oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş Gözpınar-Ekinözü olan ikinci depremin büyüklüğünü Kandilli 7.5 olarak açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünün 7.6 olduğunu ve merkezinin Elbistan ilçesi olduğunu duyurdu.

Türkiye’nin birçok kentinde hissedilen ikinci depremin ardından çok sayıdaki şehirde ilk depremde hasar gören bazı binalar yıkıldı.

DİYARBAKIR, MALATYA VE ADANA’DA BİNALAR ÇÖKTÜ

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde 4 bloklu sitenin çöken bir binasının enkaz kaldırılması sırasında az önce bitişiğindeki bir apartman daha çöktü. Son çöken apartmanda birilerinin olup olmadığı henüz bilinmiyor… Öte yandan Adana’da bir binanın, Malatya’da ise çok sayıda binanın yıkıldı bilgisi gelirken, Malatya Havalimanı’nın tavanının çöktüğü öğrenildi. Yeni depremin ardından Adana Havalimanı da ikinci bir karara kadar uçuşlara kapatıldı.

DEPREM ANI KAMERADA

İkinci büyük deprem İskenderun kent merkezinde çalışmaları takip eden SÖZCÜ muhabiri Ali Ekber ŞEN’in objektifine böyle yansıdı:

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar “Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını ve toplanma alanlarında bulunmalarını istiyoruz.” dedi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi’de Türkiye’de meydana gelen depremin büyüklüğünün 7.5 olduğunu duyurdu

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, artçı olarak 3 büyüklüğünden fazla 100’den fazla sarsıntı meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada bu depremlerin 200 kilometrelik fay hattı üzerinde meydana geldiği belirtildi.

Ayrıntılar geliyor…

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