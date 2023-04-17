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Artvin-Erzurum kara yolu, heyelan sonucu ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken kara yolunun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Artvin-Erzurum kara yolu, heyelan sonucu ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum kara yolunun 45. kilometresindeki Esenyaka köyü mevkisinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yola düştü.

Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken kara yolunun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. (AA)

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