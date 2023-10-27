Asansör faciasında yeni gelişme: Tutuklandı
Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansörün düşmesi sonucu üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin bir asansör firmasının yetkilisi tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör faciasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi Mustafa Büyükyapıcı hakkında gözaltı kararı verdi.
İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. (AA)