Asbeste karşı açıklama yapmak isteyen Samandağlılara polis müdahalesi

Hatay'da yerleşim yerlerinin yakınına dökülen molozlar tepkilere neden oluyor. Samandağlılar molozlardan yayılan asbest tehlikesine karşı eylem yapıyor. Son olarak ilçe merkezinde yürüyen protestoculara basın açıklaması yapıldığı sırada polis müdahale etti.

Can ÇAPAR

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Hatay’da enkazların kaldırılması için yoğun çalışmalar yapılıyor. Ancak molozların, yerleşim yerlerinin çok yakınına dökülmesi başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Bu kapsamda buna karşı çıkan Samandağlılar, Abdullah Cömert Parkı’ndan yürüyüş başlattı. İlçe Afet Koordinasyon Merkezi’ne kadar yürüyen Samandağlılara polis müdahale etti.

Basın açıklaması yapılacak yerin afet koordinasyon merkezinin önü olması sebebiyle izin verilmeyen açıklama, yaşanan arbedenin ardından yapıldı.

“MOLOZ, BİLİMSEL YÖNTEM VE KURALLARA UYGUN TAŞINMALI”

Açıklamada “Yerleşim yerlerimizde dökülen molozlardan yayılan asbest soluduğumuz havaya karışıyor. Çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere şu an burada yaşayan herkes asbestozis, mezotelyoma, akciğer kanseri gibi ciddi hastalıklara çok uzak değil, 10 sene içerisinde yakalanma riski altındadır. Molozlardaki asbest ve diğer kimyasallar toprağa ve su kaynaklarına karıştığında bu kez tükettiğimiz gıdalarla zehirleneceğiz. Toprak, hava, su bu şekilde kirletilmeye devam ederse sadece biz insanlar değil; bitki ve hayvan türleriyle birlikte tüm ekosistem zarar görecek. Bu yüzden tekrarlıyoruz, moloz çalışmaları bilimsel yöntem ve kurallara uygun şekilde yapılmalıdır” denildi.

Samandağlılar adına yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* “Enkazların her biri, kendi bulunduğu alanda ayrıştırılmalı, yeterli sulama yapılmalı, söz konusu içeriklere göre detaylı ve özenli çalışma ile geri kazanılacak şekilde belirlenmiş nihai depolama alanlarına kaldırılmalıdır. Böylelikle molozların kontrolü daha güvenli ve kolay olacaktır. Toprak, su, hava temasından kaçınılmalı. Şu an yapılan uygulamalar gibi açık alanlara, özelliği ne olursa olsun yığılmamalı, atılmamalıdır.

* Fakat idareciler ne yasaları ne de halkı tanımaktadır! Günlerdir bilim insanları, sağlıkçılar, mühendisler, şehir planlamacıları, ekolojistler ile birlikte burada yaşayan; toprağını, kentini terketmeyen bizler gelişi güzel enkaz kaldırma ve çadırlarımızın yanı başına, su ve tarım alanlarına moloz yığma çalışmalarının durdurulmasını talep ediyoruz. Yetkililerle yaptığımız görüşmelerde taleplerimizi ilettik. Yetkililer verdikleri sözleri tutmadılar. Sağlığımızı ve doğamızı korumak için yaşam nöbeti tutan bizlere kolluk kuvvetleriyle saldırdılar, bizi darp ettiler, göz altına aldılar.

* Topraklarımızı terk etmedik. Buradayız ve yeni felaketler yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Bizi yok sayarak, kentlerimizin ve bizim kaderimizi birkaç inşaat şirketinin eline veremezsiniz. Kentlerimizi de kendimizi de yönetme irademizi elimizden alamazsınız.

* Kentlerimizin yeniden inşasında; söz, yetki ve karar hakkımızı elimizden alamazsınız. 126’ncı Kararname ile uygulaması durdurulan yasa ve yönetmeliklere uyulmalıdır. Kentlerimizin inşasında halkın katılımını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

* Mevcut haliyle, bilimsel yöntemler ve yasal düzenlemelere uyulmadan sürdürülen moloz kaldırma ve yığma faaliyetleri derhal durdurulmalıdır. Yaşamımızı ve bir bütün olarak yaşam alanlarımızı zehirleyen moloz taşıma ve yığma faaliyetleri çevre, halk sağlığı ve afet yönetmeliklerine göre yapılmalıdır.”

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