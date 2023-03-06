Aşık Mahzuni Şerif’in oğlu Emrah Mahzuni, İYİ Parti’den istifa etti

Aşık Mahzuni Şerif’in oğlu Emrah Mahzuni, İYİ Parti üyeliğini sonlandırdığını duyurdu.

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İYİ Parti Grup Toplantısı’nda Genel Başkan Meral Akşener’in rozet takmasıyla partiye katılan Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Emrah Mahzuni istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahzuni, “Sevgili dostlar ülkemizin karanlığa doğru gittiği şu dönemlerde, bir umutla Partinin ve çok hatırlı bir dostun ısrarı üzerine iyi partiye davet edilmiştim, ancak olayların gerçek yüzünü ve kendi kimliğime ve dünya görüşüme uygun olmadığı kanaatiyle 3 ay gibi çok kısa bir zamanda istifa ettim, dostlarımın bilgisine” ifadelerini kullandı.

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