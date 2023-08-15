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Aşırı sıcaklar bunalttı! Görenler bir daha baktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 40 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle bunalan bir kişinin başına karton kutu geçirerek sokakta gezmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yayınlanma: 16:29 - 15 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor.

Aşırı sıcaklardan bunalan bir kişi, ilçeye bağlı Dicle Mahallesi’nden çarşı merkezine yürüdüğü sırada başına karton kutu geçirdi.

Göz hizası açık olarak başında karton kutuyla gezen vatandaşın görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (AA)

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