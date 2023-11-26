Asker eğlencesi faciayla sonuçlandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, asker eğlencesinde tabancayla ateş açılması sonucu vurulan kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Ödemiş Alaşarlı Mahallesi’nde askere gidecek R.Ö. için düzenlenen eğlencede silahla ateş açılması sonucu Erkan Günay (51) vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan kontrolde Günay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Günay’ın cesedi otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumuna gönderildi. H.A.I. ve Ü.Ç. gözaltına alındı. (AA)