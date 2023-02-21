Abone Ol

Askeri araç kazasında yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu, 29 Aralık'ta askeri araç kazasında yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Askeri araç kazasında yaralanan asker şehit oldu

MSB’nin açıklaması şu şekilde: 29 Aralık 2022 tarihinde Iğdır’da meydana gelen askeri araç kazası sonrasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur.  (DHA)

Depremde şehit olan Asteğmen Yunuscan Günay toprağa verildiİlginizi ÇekebilirDepremde şehit olan Asteğmen Yunuscan Günay toprağa verildiÇöken hastanedeki asker şehit olduİlginizi ÇekebilirÇöken hastanedeki asker şehit oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam