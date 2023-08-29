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Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı

Yalova'da bulunan 126'ncı Eğitim Filo Komutanlığına ait eğitim uçağı acil iniş yaptı. 

Yayınlanma: 13:07 - 29 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yalova’da eğitim uçağının acil iniş yapmak zorunda kaldığını, 2 pilotun durumunun iyi olduğunu açıkladı. MSB, şu bilgileri paylaştı:

“Yalova’da bulunan 126’ncı Eğitim Filo Komutanlığına ait T-41 eğitim uçağı, hava meydanına acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçakta bulunan iki pilotumuz iniş sonrası derhal Yalova Devlet Hastanesine sevk edilerek gerekli kontrolleri yapılmış, herhangi bir olumsuz durum olmadığı anlaşılmıştır.”  (DHA)

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Milli Savunma Bakanlığı Yalova
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