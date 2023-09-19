Askeri tören ile karşılanmıştı: AKP’li başkan görevinden istifa etti

AKP Tunceli il başkanı Tunceli belediye başkan adayı olmak için il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Özaydın'ın Çemişgezek ilçesinde Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaretinde askeri törenle karşılanması tepkilere neden olmuştu.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP Tunceli il başkanı Sercan Özaydın, 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olmak için istifa etti.

ASKERİ TÖREN İLE KARŞILANMIŞTI

Görevinden istifa eden AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, AKP Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, AKP Çemişgezek İlçe Başkanı Uğur Oğuz ile birlikte Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaretinde etmiş Özaydın askeri törenle karşılanmıştı.

Tören kıtasını selamlayan AKP’li Özaydın'ın fotoğrafları Çemişgezek Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılmış kısa bir süre sonra silinmişti.

Özaydın, gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada karakol komutanını beklemek için bir an durduğu esnada alınan bir görüntü olduğunu söylemişti.

“GENEL BAŞKANIMIZIN TENSİPLERİYLE GÖREVİMDEN AYRILIYORUM”

Görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran AKP'li Özaydın, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Yüzyılı'nın ilk ve belki de en önemli virajı olan 14-28 Mayıs seçimlerindeki büyük demokratik zaferimizin ardından, Sayın Cumhurbaşkanımızın; Milletimizin feraseti, halkımızın güven ve teveccühü ile yenilediği Cumhura Liderlik etme nişanı ve yine aynı teveccühle halkımızın Gazi Meclisimizde temsil vekaleti emanet ettiği AK Partili Milletvekillerimizin dağılımı gurur ve iftiharımızı katlamaktadır.

Nihayet önümüzdeki yakın hedef olan Mart 2024 yerel seçimlerinde de ülkemizin her bir metrekaresini artık bir marka olarak kabul görmüş AK Parti Belediyeciliği ile ihya etmek için kolları yeniden sıvama vakti gelmiştir.

3 yıla yakın bir süredir büyük bir heyecanla yürütmekte olduğum AK Parti Tunceli İl Başkanlığı görevimden Genel Merkezimizin takdiri ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Belediye Başkan Aday Adayı olmak üzere ayrılıyorum”