Askerlik yerleri açıklanıyor… Şubat 2023 celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülerin duyurulacağı askerlik yerleri bugün e Devlet üzerinden açıklanacak. Şubat, Mart, Nisan 2023 dönemi için askerleri yerleri belli olan yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler, sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

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Vatani görevlerini yerine getirmek için askerlik yerlerinin açıklanmasını merakla bekliyor. Vatani görevini yerine getirecek olan askerler sorgulama işlemlerini e Devlet üzerinden yapabiliyor.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat, Mart, Nisan celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.

SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 02 Şubat 2023

Er (2'nci Grup): 02 Mart 2023

Er (3'üncü Grup): 06 Nisan 2023

E-DEVLET ASKERLİK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan pencerede arama kısmına “Milli Savunma Bakanlığı” yazın ve ekrana yansıyan sekmeye tıklayın. Milli Savunma Bakanlığı kategorisinin altında askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.

CELP NEDİR?

Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür