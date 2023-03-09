ASKİ’den uyarı: Su kesintisi 24 saat sürecek

ASKİ’den yapılan açıklamaya göre, 2 ilçenin birçok mahallesinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak. Deplase çalışması nedeniyle Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinin bir kısmına 10 Mart 2023 Cuma günü saat 08.00'e kadar su kesintisi uygulanacak

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Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bazı mahallelerine su verilemiyor. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak.

SU KESİNTİSİ 24 SAAT SÜRECEK

ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. ASKİ’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Çankaya ilçesi, Üniversiteler Mahallesi Şht.j.Astğm. Mustafa Tayyar Can Caddesi içinden geçen içe suyu hattında yapılacak deplase çalışması nedeniyle Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinin bir kısmında 9 Mart 2023 Perşembe günü saat 08.00 ile 10 Mart 2023 Cuma günü 08.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden Çankaya ilçesi; İncek, Beytepe, Üniversiteler ve Alacaatlı Mahalleleri Gölbaşı ilçesi; Bahçelievler, Ballıkpınar, Eymir, Gaziosmanpaşa, Gökçehöyük, Hacıhasan, Hacılar, Hacımuratlı, İkizce, Karagedik, Karaoğlan, Karşıyaka, Kızılcaşar, Örencik, Seymenler, Şafak, Taşpınar, Tepeyurt, Tulumtaş, Yağlıpınar, Yavrucuk, Yaylabağ, Koparan, Tepeyurt, Kırıklı ve Oyaca Mahalleleri ile Jandarma Eğitim Komutanlığı, Ahlatlıbel, Anayasa Mahkemesi, TED Koleji ve Savcı Selim Kiraz Bulvarı tamamı etkilenecektir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” denildi.