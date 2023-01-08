Atama bekleyen öğretmenler meydana indi

Atama bekleyen öğretmenler Beşiktaş Meydanı'nda eylem düzenleyerek hükümete "100 bin öğretmen atama bekliyor” diye seslendi. Eyleme Demet Akalın ve Bora Duran da katılarak destek verdi.

Sozcu.com.tr

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Atama bekleyen öğretmenler seslerini Ankara'ya duyurmak için İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydanda eylem düzenledi.

DEMET AKALIN VE BORA DURAN DA KATILDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacak” sözlerinin pankartının açıldığı eylemde “100 bin öğretmen atama bekliyor”, “Atama nerede, öğretmenler burada” sloganları atıldı. Eyleme ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Bora Duran da katılarak destek verdi. Bora Duran, sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını paylaşarak, “Bence o da sizi görüyor #YüzBinÖğretmenBeşiktaşta” ifadelerine yer verdi.

CHP’Lİ VEKİLLERDEN DESTEK

‘Yüz Bin Öğretmen Beşiktaş'ta etiketi sosyal medyada gündem olurken, CHP'li milletvekilleri de eyleme mesajlarıyla destek verdi. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, “Öğretmenlerimiz okullarına ve öğrencilerine kavuşmak istiyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yüz bin öğretmen ataması isteyen, öğretmenlerimizin seslerine ses olalım” dedi. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de eylemin afişini sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi.

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