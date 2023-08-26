Ata’nın izinde ‘Zafer Yürüyüşü’

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü dolayısıyla 'Zafer Yürüyüşü' gerçekleştirildi.

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Büyük Taarruz’un 101’inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Çakırözü köyünde tören düzenlendi.

Törene Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, MHP Milletvekili Mehmet Taytak ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Hava Meydan Komutanı Albay Hasan Erdoğan ve protokol üyeleri ile Türkiye’nin birçok ilinden gelen vatandaşlar katıldı.

Büyük Taarruz’a ilişkin video ve ışık gösterimi ile müzik dinletisinin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Tarihi Tören Takımı eşliğinde Çakırözü köyünden Kocatepe’ye gece saat 00.30’da ‘Zafer Yürüyüşü’nü başlattı.

Temsili yürüyüşe katılanlara atlı birlikler de eşlik etti. Meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılanlara soğuk hava nedeniyle battaniye ve kaşkol dağıtıldı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, programa dair açıklamasında, “Zaferin 101’inci yıl dönümünü kutladığımız bu topraklarda büyük bir gururu ve onuru tekrar yaşıyoruz. Kadını erkeğiyle, genci yaşlısıyla kazandığımız bu zaferin 101’inci yıl dönümünde bizler bu zaferi birlik beraberlik içerisinde, aynı azim ve inançla vatanımıza, bayrağımıza sahih çıkmanın tekrar bir iz düşümünü yaşıyoruz bugün. Bizi bu vatan, bu bayrak birleştirdi, bu topraklara kanlarını vermiş, bu yürüyüşlerini Malazgirt’ten Büyük Taarruz’a kadar devam ettirmiş atalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu. Zafer Yürüyüşü, sabah 04.30’da Kocatepe’de sona erdi. (DHA)