Atatürk Anıtı’na çirkin saldırı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Atatürk Anıtı'na saldırı yapıldı. Atatürk rölyefine boya atıldı, heykel kaidesine hakaret içerikli yazılar yazıldı. Saldırgan yakalandı, çirkin saldırı üzerine Kemalpaşa halkı ayağa kalktı.

Gökmen ULU

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Adını Mustafa Kemal Atatürk'ten alan İzmir'in Kemalpaşa İlçesinde çirkin bir provokasyon yaşandı. Ebedi önderimiz Atatürk'ün heykeli vandalist saldırıya uğradı.

ATATÜRK RÖLYEFİNE BOYA ATTILAR

Olay, İzmir'in kurtuluşunun 101. yıldönümünün kutlandığı 9 Eylül Cumartesi gününü 10 Eylül Pazar gününe bağlayan geceyarısı oldu. Törenlerin gerçekleştirildiği kent merkezindeki meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na kırmızı boya atıldı. Heykelin altında, Atatürk ve Kuvayı Milliyecilerin yer aldığı rölyef hedef alındı. Kırmızı boya Atatürk'ün yüzüne sürüldü.

Atatürk'ün, kaidenin yan tarafında yazılı olan “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözünün üstüne de siyah renkli sprey ile hakaret içeren yazılar yazıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olaydan kısa süre sonra Kemalpaşa Belediyesi ekipleri harekete geçti. CHP Gençlik Kolları Üyelerinin ihbarı üzerine saat 02:45'te meydana giden belediye işçileri rölyef ve kaide üzerindeki boyaları tamamen temizledi.

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, “Dün sabah emniyet müdürümüz ile görüştük. Güvenlik kameralarını inceleyen polis dün akşamüstü saldırganı yakaladı. Şahsın, Kemalpaşa'da ikamet ettiği ve 16 yaşında olduğu öğrenildi. Buradaki esas sorumuz, 9 Eylül gecesi seçilerek bu şahsı kimin yönlendirdiğidir. Şu anda savcılık soruşturması devam etmektedir” diye konuştu.

TÜM SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ ATATÜRK ANITI’NA DAVET EDİLDİ

Yılmaz, açıklamasında, “Bu ve buna benzer toplum vicdanını yaralayan çirkin saldırıları ve bunları gerçekleştirenleri, varsa arkasındaki güçleri kınıyor ve lanetliyoruz” ifadelerini kullandı. Çok tepkili olduklarını ancak soğukkanlı olarak adli makamların olayın detaylarını aydınlatmasını beklediklerini belirten Yılmaz, “Bugün saat 18:00'de Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yapacağız.

Atatürk sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, bütün milletimizin ortak değeridir. O nedenle açıklamaya AKP, MHP, Yeniden Refah Partisi ilçe başkanları dahil bütün siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini de davet ettik. Bu çirkin olaya en güzel cevabımızı halkımız ile birlikte vereceğiz” dedi.

“KOKUŞMUŞ ZİHNİYETE GEÇİT VERMEYİZ”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, olaydan derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, “Fiili işleyenleri ve arkasındaki karanlık güçleri lanetliyorum. Kemalpaşa'nın aydınlık insanları bu kokuşmuş karanlık zihniyete geçit vermez” dedi.

“O BOYALAR SİLİNİR, ATAMIZIN KALBİMİZDEKİ YERİ SİLİNMEZ”

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Altın yere düşmekle pul olmaz. Bazı hain ve meczupların saldırması ile de Mustafa Kemal Atatürk değerinden bir şey kaybetmez. O boya ve yazılar silinir, Atamızın kalbimizdeki yeri silinmez” sözleri ile tepkisini dile getirdi.

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