Atatürk Anıtı’na yapılan saldırı kınandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Atatürk Anıtı'na yönelik saldırı, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından kınandı.

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Atatürk Anıtı'nın önünde bir araya gelen siyasi parti, dernek ve sendika temsilcileri, saldırının amacının birliğimizi bozmak ve nifak tohumları ekmek olduğunu söyledi.

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, saldırıda bulunan kişinin yakalandığını ve tutuklandığını belirterek, “Bu saldırının amacı, Ata’mızın adını taşıyan Kemalpaşa’da birliğimizi bozmak, araya nifak tohumları ekmektir. Ancak biz Kemalpaşalılar, düşüncelerimiz farklı olsa da, saygı ve sevgi çerçevesinde bir arada yaşamaya devam edeceğiz. Ata’mızın sevgisini de asla silemeyecekler” dedi.

Kemalpaşa ilçesinde 9 Eylül Cumartesi gecesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin de bulunduğu meydandaki duvara sprey boya ile yazı yazıldığı ve anıttaki rölyefin karalandığı tespit edilmişti. 16 yaşındaki şüpheli Y.İ., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Duvar ve rölyef belediye ekiplerince temizlenmişti. (AA)