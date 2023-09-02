Atatürk ile aynı karede yer almak için sıraya girdiler

İzmir’de 92’nci kez kapılarını açan Enternasyonal Fuarı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Fuara gelen vatandaşlar yapay zeka yönetimiyle sayesinde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile fotoğraf çekilme şansı da yakaladı.

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Bu yıl “Gençlik” temasıyla açılışı gerçekleştirilen 92'nci İzmir Enternasyonal Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bilişim ve girişimciliğe yatırım yapan ve bu kapsamda birçok etkinlik düzenleyen İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl da oyun dünyasının önemli etkinlikleri ve yapay zeka temalı çeşitli birçok programa ev sahipliği yapıyor.

İzmir Fuarını dolaşmak için gelen yurttaşlar, yapay zeka yöntemi sayesinde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile fotoğraf çekilme şansını yakalıyor.

Proje hakkında bilgi veren Proje Sorumlusu Saim Emre İnal, “İnsanlar burada aslında cumhuriyetin yüzüncü yılında Atatürk’le birlikte olsaydık hayali çerçevesinde fotoğraf çekilerek ölümsüz bir hatıra almaya geliyorlar. Yapay zeka sistemimize gelen her ziyaretçimizin öncelikle yüzünü net bir şekilde çıktığı fotoğrafını alıyoruz. Konseptimiz Atatürk’le birlikte olduğu için, Atatürk’le birlikte geçmiş dönemlerden, günümüzden cumhuriyetin bugünkü günlerinden görsellerle birlikte onlara sonsuz bir hatıra bırakıyoruz ” dedi.

“GURUR VERİCİ”

İstanbul'dan ailesi ile birlikte İzmir'e gelen Sibel Biçer, Atatürk hayranı olan oğlu Arda Biçer için bu alana geldiklerini belirten Atatürk ile fotoğraf çekilmenin gurur verici olduğunu söyledi. Arda Biçer ise “Ben çok mutlu oldum, fotoğrafları görünce daha da mutlu olacağım çünkü yıllar önce hayatını kaybeden Atamızla fotoğrafımızın olması mutluluk verici bir duygu” diye konuştu.

“ATATÜR İLE YAŞIYORUZ”

Fotoğraf çekilen Serdar Aras, “İyi ki Cumhuriyet çocuğuyuz, İyi ki Atatürk varmış. Atatürk'ün sayesinde Cumhuriyetimizi koruyoruz. Atatürk'le yaşıyoruz zaten” dedi.

“GELECEK NESİLE ATATÜRK'Ü SEVDİRMEK MÜMKÜN”

Torunu ile birlikte İzmir fuarına gelen Hava Konan, “Çok duygulandım. Gelecek nesile Atatürk'ü sevdirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ÇOK GÜZEL BİR DUYGU”

Bir diğer yurttaş Gözde Onan ise “Çok güzel bir duygu artık teknoloji ve yapay zeka o kadar ilerledi ki içeri girdiğimizde nasıl bir şey ile karşılaşacağımızı göreceğiz” diye konuştu. (ANKA)

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