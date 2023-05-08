Atatürk ismine yer vermediler, AKP-MHP bayraklarını görmezden geldiler

Elazığ’da tarihe tanıklık eden 49 yıllık Atatürk Stadyumu’na, yenilenmesi sonrası 'Elazığ Stadyumu' tabelası asıldı, 'Atatürk' ismine yer verilmedi. Dün açılışı yapılan, ilk karşılamanın oynandığı stadyuma AKP ve MHP bayrakları asıldı. AKP’lilerle birlikte maçı izleyen Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Elazığ İl Gençlik Spor Müdürü Abdulsamet Eren, stadyumun dışına asılan parti bayraklarını görmezden geldi.

Evren DEMİRDAŞ

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Kentte, 1974'ten bu yana şehrin takımı Elazığspor'un maçlarına ev sahipliği yapan stat, yıllarca ‘Elazığ Atatürk Stadyumu’ olarak hizmet verdi. 2019'da yıkılan ve aynı yerde yeniden inşa edilen 18 bin 423 seyirci kapasiteli stada, Elazığspor'un dün oynadığı Karaköprü Belediyespor maçı öncesinde ‘Elazığ Stadyumu’ tabelası asıldı. Adı değiştirilen stadyumun binasının dışına ve çevresine AKP ile MHP bayrakları asıldı.

AKP-MHP BAYRAKLARI ALTINDAN STADYUMA GELDİLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan stadyumun dışına ve binasına parti bayraklarının asılmasına rağmen yetkililerce duruma sessiz kalındı. Elazığ Valisi Ömer Toraman ile Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, AKP Elazığ Milletvekilleri adayları Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Mücahit Yanılmaz ve Hasan Murat Öz ile birlikte maçı seyretti.

AKP’Lİ VEKİL ‘SEHVEN ASILDI’ DEMİŞTİ

Daha önce SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada ‘Elazığ Stadyumu’ tabelasının sehven asıldığını belirten AKP MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut;

“Elazığ Stadyumu tabelası sehven asılmış bir tabela. Elazığ stadyumu işin adı, müteahhit firma da işin adını öyle asmış. İsim daha belirlenmedi ama Atatürk Stadyumu olduğu için bizim niyetimiz şöyle; Atatürk Stadyumu olarak değil sadece Atatürk Spor Kompleksi olarak belirleyelim. Atatürk Spor Komplesinde olarak Atatürk Stadyumu olarak belirleyelim. Yani kompleksin yine eski ismiyle muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eski ismi de muhafaza edilecektir” diye konuşmuştu.

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