Atatürk Orman Çiftliği’nde rezidansa geçit yok

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin ranta açılmasına ve sermayeye peşkeş çekilmesine izin vermedi. Atatürk Orman Çiftliği, Çimento Fabrikası alanında LİMAK’ın rezidans ve ticaret merkezi yapmasına olanak sağlayan Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar planı değişikliği mahkemeden döndü.

Yavuz ALATAN

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Mimarlar Odası, Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinde bir hukuk zaferi daha kazandı. Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği, Çimento Fabrikası alanında LİMAK'ın rezidans ve ticaret merkezi yapmasına olanak sağlayan Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar planı değişikliğini yargıya taşımıştı. Yargı bilirkişi raporunu esas alarak söz konusu plan değişikliğini iptal etti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği alanları dokunulmazımız, Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyeti olarak büyük emanetimiz. Ankara'nın imarı için AOÇ'de Atatürk tarafından kurulan endüstri mirası Çimento Fabrikası, özelleştirilip LİMAK'a satılmıştı. Cumhuriyet değerleriyle hesaplaşmanın bir ürünü olarak, Çevre Şehircilik Bakanlığı imar planı değişikliği yaptı. Ankara 7. İdare Mahkemesi, söz konusu planların AOÇ'nin doğal yapısını ve bütünlüğünü bozacağını, alanda konut, ticaret ve sanayi kullanımlarına yer verilemeyeceğini vurgulayarak, söz konusu planları iptal etti” dedi.

CANDAN: LİMAK SEN BAŞKA ÇİFTLİĞE

Candan, “Bu kararla bir kez daha mücadelemiz karşılığını buldu. Atatürk orman çiftliği alanları özgürleşene ve hak ettiği şekilde yönetilene kadar mücadelemiz devam edecek. Atatürk Orman Çiftliği bizimdir LİMAK sen başka çiftliğe. Bu kararla haklılığımız yargı nezdinde bir kere daha tescil edilmiştir. Yargı bilirkişi raporunu esas alarak, Atatürk Orman Çiftliği alanlarına konut, ticaret ve sanayi kullanımlarına yer verilemeyeceğini ortaya koymuştur.

Çimento Fabrikası endüstri mirası olarak korunmalı, alan Atatürk'ün şartlı bağışına uygun olarak ağaçlandırılmalıdır. Kamu yararı adına sevindirici olan bu karar, ranta açılan tahsislerle ve yollarla talan edilen tüm AOÇ alanları için emsal olmalıdır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün şartlı bağışına ve AOÇ topraklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tüm baskılara rağmen, bilim ve teknikten aldığımız güçle Cumhuriyet değerlerini koruyacağız. Bu kararla haklılığımız yargı nezdinde bir kere daha tescil edilmiştir” dedi.

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