Atatürk’e Disney sansürünü İlber Ortaylı, SÖZCÜ TV’de yorumladı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Amerikalı Dijital yayın ağı Disney Plus’ın Atatürk dizisini iptal etmesini SÖZCÜ Televizyonu’nda değerlendirdi. Ortaylı, “Resmi tutum, Ermeni iddialarını kabul etmiyor. Atatürk’ümüz için ileri sürülen iddianın objektif tarih gerçekleri ile alakası yoktur. Bu işin çözümü Ermenistan’la ve Ermeni tarihçilerle Türklerin birlikte bu işleri araştırmasıdır” dedi.

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SÖZCÜ Televizyonu'nda Can Coşkun'un sunduğu Ana Haber'e canlı bağlantı yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Amerikalı Dijital yayın ağı Disney Plus'ın Atatürk dizisini iptal etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“CİDDİ BİR TETKİKE DAYANMIYOR”

“Türkiye Ermenileri, Türkiye tarihini iyi biliyorlar” diyerek sözlerine başlayan Ortaylı, şunları söyledi:

*Dünyada tabi pek böyle değil. Ermeniler tarihin bazı safhalarını kendileriyle ilgili olduğu halde iyi bilmiyorlar. Çok global, toptancı bir tarih bakışları var ve o da ciddi bir tetkike dayanmıyor.

“RESMİ TUTUM ERMENİ İDDİALARINI KABUL ETMİYOR”

*Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı, Türkiye Mareşali, Osmanlı ordularının güzide generali ve 1. Cihan Harbi sıralarında tümen komutanı olan Yarbay, sonra Albay olan Mustafa Kemal'di.

*Ermeni konusundaki rolü üzerinde… Kendisi için Ermeni Lobisi tarafından bugün kullanılan sözlere; ben eminim ki (Atatürk) hiçbir şekilde cevap vermezdi.

*Çünkü resmi tutum, Ermeni iddialarını kabul etmiyor. Atatürk'ümüz için ileri sürülen iddianın objektif tarih gerçekleri ile alakası yoktur.

*Bu işin çözümü Ermenistan'la ve Ermeni tarihçilerle Türklerin birlikte bu işleri araştırmasıdır.

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