Atatürk’e hakaret etmişti, gerçek kimliği ortaya çıktı

Atatürk’e hakaret eden Kuveytli'nin gerçek kimliği ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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“Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih” olduğu öne sürülen bir sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaret içerekli ifadeler kullanılması büyük tepki gördü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı desteğiyle yapılan araştırma sonrası söz konusu kişinin kimliği tespit edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Kuveytli sözde yazarın, Abdulaziz Ramih adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığı belirlenmiştir. Şahsın, Atatürk'e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S’ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edilmiştir. Şahsın kimliği tespit edilmiş gerçek adının Abdülaziz E. Alhajri olduğu ve Kuveyt’te yaşadığı belirlenmiştir. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hassasiyetle takip edilmektedir.”