Atatürksüz 19 Mayıs konseri ‘Erdoğan mitingi’ne dönüştü

AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla belediye tarafından düzenlenen Uğur Işılak konserinde Konyalılarla bir araya geldi. Gençlik buluşması konserinde Atatürk’ün görselleri yer almazken konser boyunca AKP ve Erdoğan’ın seçim müzikleri çalındı.

Müslüm EVCİ

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AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi dün akşam 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Konseri düzenledi. Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen konsere AKP'ye yakınlığıyla bilinen şarkıcı Uğur Işılak katıldı.

ATATÜRKSÜZ 19 MAYIS KONSERİ…

Gençlik Konseri'nde ne sahnede ne de meydanda Atatürk'ün fotoğraflarına yer verilmezken, sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin seçim müziklerine yer verilmesi dikkati çekti.

AKP’Lİ BAŞKAN ALTAY DA ATATÜRK’ÜN ADINI ANMADI

Konserde sahneye çıkan AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Uğur Işılak ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim müziğine eşlik etti. Öte yandan meydanda toplanan kalabalığa hitap eden AKP'li Altay, burada yaptığı konuşmada Atatürk'ün adını anmadı. Altay, “Biliyorsunuz yarın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve bu hafta gençlik haftası. Biz de bu kapsamda Uğur Işılak'la sizleri buluşturalım diye arzu ettik.

İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklere devam ederiz. Biz, Cumhuriyetimizin 100. Yılında inşallah gençlerimiz için çok daha büyük ve güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunu da sizlerin desteğiyle yapacağız. Konya her zaman bize çok yüksek destek verdi. Desteğinizin artarak devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

“HELAL Mİ BU DURUM?”

AKP'li Belediye’nin Gençlik buluşmasına tepki gösteren bazı vatandaşlar, “19 Mayıs programını kendi kitlenizin buluşma toplantısı haline getirmek ne adalete ne de vicdana yaraşır! Bizim vergilerimizle kendi partiniz adına faaliyet yapma hakkını nerden buluyorsunuz sayın başkan. Helal mi bu durum?” ifadelerini kullandı.

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