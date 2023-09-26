Avcılar tarafından bulunan Fransız kadın entübe edildi
Tekirdağ'da maden sahasında avcılar tarafından bitkin halde bulunan Marie Lauren'in yüksekten düşerek bel ve kaburgasını kırdığı belirlendi. Entübe edilen Fransız gezginin hayati tehlikesi sürüyor.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde avcıların maden sahasında tesadüfen sesini duyarak bitkin halde bulduğu Fransız kadının tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen 61 yaşındaki Marie Laure Beaute’nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI
Omurga ve kaburga kemiği kırıklarına bağlı ameliyatı geçiren Fransız kadının solunum güçlüğü yaşaması nedeniyle solunum cihazına bağlı olarak tedavisi sürüyor.
Güvenlik güçlerinin Beaute’nin Fransa’daki kızına ulaşmaya çalıştığı, çantasından da trekking rota haritası çıktığı öğrenildi.
Kadının henüz ifadesi alınamazken, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
KISIK SESLE YARDIM İSTEDİ
İlçe merkezine 20 kilometre uzakta Yenice Mahallesi’ndeki taş ocaklarının olduğu maden sahasında dolaşan avcılar bir kişinin kısık sesle yardım istediğini fark etmiş, sese yönelen avcılar, başında kask olan ve yerde bitkin halde yatan bir kadınla karşılaşmıştı.
Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, kayalık araziden geçerek bölgeye ulaşan görevliler, kadını ambulansla hastaneye kaldırmıştı.