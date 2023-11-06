Avcının satırındaki DNA 250 bin TL’ye mâl oldu
Antalya'da Doğa Koruma ekiplerinin arazideki kontrol sırasındaki denk geldiği kişilerin şüphe üzerine çantalarındaki bıçak ve satırlar incelendi. Satırında yaban keçisi DNA'sı tespit edilen kaçak avcıya 250 bin lira ceza verildi.
Antalya’da el konulan satırında avlanması yasak yaban keçisinin DNA’sına rastlanan kişiye 250 bin lira tazminat uygulandı.
Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Finike Şefliği ekiplerinin ocak ayında yaptıkları koruma kontrol faaliyetleri sırasında, Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme sahasında şüpheli kişiler tespit edildi.
‘MANTAR TOPLAMAYA ÇIKTIK’ DEDİLER
Yapılan incelemede mantar toplamaya çıktığını söyleyen şüphelilerin çantalarındaki satır ve bıçakların üstünde kan lekesi bulunduğu fark edildi.
Kanın yaban keçisine ait olabileceği düşüncesiyle satır ve bıçaklara jandarmanın olay yeri inceleme ekiplerince el konuldu.
KANLI SATIRA LABORATUVARDA İNCELEME
Laboratuvarda yapılan analizler sonucunda satır üzerindeki kan lekesinin Finike-Sarıkaya-Kıbrıs Çayı yöresinden toplanan yaban keçisi popülasyonuna ait DNA örnekleriyle eşleştiği tespit edildi. Bunun üzerine satırın sahibine, Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan 250 bin lira tazminat uygulandı. (AA)