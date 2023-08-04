AVM’ye patlayıcı bırakmaya çalışırken yakalanan kişilerden 10’u tutuklandı

İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde kolundaki çantası bir anda alev alan D.B. ve yanındaki S.A.'nın gözaltına alınmasının ardından yapılan operasyonla gözaltına alınan bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları belirlenen 11 kişiden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Bayrampaşa’da alış veriş merkezinde dolaşan D.B.’nin kolundaki çanta bir anda alev almış ve şüpheli görülen D.B. ve yanında bulunan S.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. D.B. ve S.A.’nın verdiği ifadeler doğrultusunda 9 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan toplam 11 kişiden 10’u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetteki işlemleri devam eden bir kişinin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (DHA)