Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Avrasya Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Avrasya Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

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