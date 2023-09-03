Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Ödülü Akbelen ve Finike taş ocağı direnişçilerine verildi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından verilen Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü, bu yıl Akbelen Ormanı için mücadele veren İkizköy Akbelen köylüleri ile Finike taş ocağı direnişçilerine verildi.

Yaşar ANTER

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Türkiye Barolar Birliği'nde 7’ncisi düzenlenen ödül törenine TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Yönetim Kurulu üyeleri ve Noyan Özkan'ın eşi Beynun Özkan katıldı.

Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur ödülü bu yıl maden için istimlak edilen Akbelen Ormanı için mücadele veren İkizköy Akbelen Köylüleri adına Anıl Işık, Tuncer Saraçoğlu ve Melahat Çulha ile Antalya'nın Finike İlçesi'nde taş ocaklarının yarattığı tahribata karşı mücadele ederken öldürülen Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çifti adına kızları Av. Emine Büyüknohutçu'ya verildi.

Törende konuşan Sağkan, bu tür ödüllerin çevre mücadelesi gibi hak temelli mücadelelerde dayanışmayı ortaya koyduğunu, dayanışmanın da bu tür mücadelelerin en temeli olduğunu belirterek, “Bu tür organizasyonları farklı saiklerle ortadan kaldırmaya çalışmak en çok da bu alanda verilen mücadeleye zarar verir. O sebeple göreve başladığımız ilk an çok güçlü bir çevre kurulunu hep beraber oluşturduk. O günden itibaren de etkin şekilde TBB Türkiye'deki çevre hakkı ihlallerinde bütün gücüyle yer almaktadır. Bu vesileyle onur ödülünü kazananlara da bugüne kadar çocuklarımız için verdileri mücadeleden dolayı en kalbi şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

NOYAN ÖZKAN KİMDİR?

1953 doğumlu Noyan Özkan, TED Ankara Koleji ve Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 1983'te İzmir'de avukatlığa başladı. 1990 Bergen Çevre ve Kalkınma Konferansına Türkiye Hükümet Dışı Kurumlarını temsilen katılan Özkan, ilerleyen yıllarda çevre ve kent hakkı konusundaki faaliyetlerini sürdürdü. İzmir Çevre Hareketi Avukatları Grubu kapsamında Bergama, Akkuyu Nükleer Santralı, Konak Galleria Projesi, Karşıyaka Katlı Otopark, Gökova/Yatağan Termik Santralı projelerine karşı savunuculuk faaliyetleri yürüttü; 2000-2002 yılları arasındaysa İzmir Baro Başkanlığı görevini yürüttü.

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