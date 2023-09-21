Avukatlık asgari ücret tarifesi ne kadar, kaç lira?

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarifede avukatlara davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında ödenecek yeni ücretler yer aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 TL, dava ücretleri ise 8 bin TL ile 67 bin 700 TL arasında olacak.

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Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarifede ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapıldığı açıkladı.

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ NE KADAR?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre; Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 TL, dava ücretleri ise 8 bin TL ile 67 bin 700 TL arasında olacak.

Avukatla büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 2 bin 300 TL, sonraki her 1 saat için 1300 TL olarak belirlenirken, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 4 bin 800 TL oldu.

‘TARİFE'DE ORTALAMA YÜZDE 90,40 ORANINDA ARTIŞ SAĞLANMIŞTIR'

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) internet sitesinden yeni tarife hakkında yapılan açıklamada, “Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife'nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapılmıştır” denildi.