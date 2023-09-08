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Ayakkabıda tamir dönemi

İBB CHP Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, Bakırköy’de bir ayakkabı tamircisini ziyaret etti. Tamirci, “Ekonomik kriz vatandaşı fena vurdu. Ayakkabı, kemer alamaz oldu” dedi...

Yayınlanma: 05:30 - 08 Eylül 2023 Güncellenme:
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Ayakkabıda tamir dönemi

Türkiye'nin yaşadığı derin ekonomik kriz, vatandaşların giyim alışverişi yapmasını da engelliyor. Son zamanlarda özellikle ayakkabı tamircilerine yoğun talep var. Yenisini alamayan yurttaşlar, çareyi eskisini tamir ettirmekte arıyor.

İBB CHP Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, İstanbul Bakırköy'de bir ayakkabı tamircisi dükkanını ziyaret etti. İşlerinin yoğun olduğunu söyleyen tamirci esnafı, “Sıfırını almak çok zor. Biz de hasarlı ürünleri onarıyoruz, 2-3 yıl daha kullanılabilecek hale getiriyoruz. Çanta, kemer, ayakkabı, aklınıza ne geliyorsa her şeyi tamir ediyoruz” dedi.

İBB CHP Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman

“UTANA SIKILA SÖYLÜYORLAR”

Elindeki yırtılmış kemeri gösteren tamirci esanfı, “Devir ekonomi devri. Örneğin elimdeki bu kemer patlak, tamire getirdiler, tamir ettim” şeklinde konuştu. Nadir Ataman'ın “Yırtık ürünleri getirerken utananlar oluyor mu?” sorusuna ise tamirci esnafı şu yanıtı verdi:

3-4 BİN LİRALIK AYAKKABILAR TAMİR BEKLİYOR Tabanı ve burnu yırtılmış onlarca ayakkabı var. Ayakkabı tamircisi bazı ayakkabıları göstererek, “Almaya kalksanız 3-4 bin lira. Bunu alacak güç kalmadı” diyor.

“Kimi utana sıkıla söylüyor. Mesela yırtık bir ayakkabı getiren çocuğa ben, ‘Kardeşim bunu yapmayalım, maliyeti yüksek olacak' dedim. ‘Abi benim şu an bunun yenisini alacak durumum yok, lütfen yapabildiğin kadar yap' dedi. Keşke şartlar böyle olmasa da herkes yenisini alabilse.”

Bakırköy CHP Ekonomi İBB istanbul Meclis Türkiye
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