Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 117 sözleşmeli personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 117 sözleşmeli personel alacak.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuru yapacak adayların http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Başvuru Ofisine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.