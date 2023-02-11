Aydın’da arazi satışı yapılacak
Mülkiyeti Aydın'da bulunan Buharkent Belediyesi'ne ait olan arazinin satışı yapılacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mülkiyeti Buharkent Belediyesi tüzel kişiliği adına kayıtlı Güneş Enerjisi Santrali Yapımına Uygun İmar Planlı aşağıda mahallesi, ada, parsel, alanı, vasıfları, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan toplam arazi vasıflı gayrimenkuller belediye hizmet binası konferans salonunda, encümen huzurunda aşağıda belirtilen sıralar ve saatler takip edilerek satılacaktır.
İHALE TARİHİ: 27.02.2023
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