Aydın’da ormanlara giriş yasağı kararı

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle Aydın il sınırları içinde 69 ormana giriş yasakları 23 Haziran Cuma günü başlayacak.

Latif SANSÜR

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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy imzası ile il sınırları içerisinde orman ve kırsal alanlarda çıkabilecek yangınları önlemek, orman yangınlarında ve öncesinde alınması gereken tedbirleri, yapılacak işlemleri belirlemek, milli servet olan ormanları yangınlara karşı korumak amacıyla alınan bir dizi karar kamuoyu ile paylaşıldı.

Açıklamada hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine geçmesi beklenen Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının yangın riskini oluşturduğu belirtilerek giriş yasaklarının 23 Haziran Cuma gününden itibaren başlayacağı duyuruldu. Alınan sıkı önlemlerin içinde havai fişek, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin kullanılmasına ise “özel izin alınması” koşuluyla izin verilmesi dikkat çekti.

KAMP YASAK

Alınan kararlara göre mülki amirliklerce izin verilen sahalar ve kamp yerleri dışında il genelinde 31 Ekim 2023 tarihine kadar çadır kurulması ve kamp yapılması, ormanlık alanda sürek avı yapılması, denizden yapılan günü birlik turlar sırasında kıyı şeridinden orman içine girişler de yasaklandı.

MİLLİ PARK SERBEST

İl genelinde vatandaşlar sadece Koçarlı Adnan Menderes Şehir Ormanı, Dilek Yarımadası Milli Parkı, Tescillenmiş Piknik ve Mesire Alanları’nda piknik yapabilecek. Kritik durumlarda ek yasaklamada getirilebilecek. Düzenleme ve önlemlere aykırı davranan, mukavemet gösteren ya da uymayanlar hakkında Orman Kanunu, İl İdaresi Kanunu ile Kabahatler Kanununun 32' inci maddesine göre işlem yapılacak.

ŞAŞIRTAN KARAR: PARLAYICI VE PATLAYICILAR ÖZEL İZİNLE ATILABİLECEK

Valiliği aldığı yasak ve kısıtlama içeren 22 maddelik kararların içinde yer alan “özel izin alınması” koşuluyla havai fişek, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin kullanılması dikkat çekti. Kararların 13'üncü maddesinde “Orman içi ve kenarında bulunan turizm tesisleri, çadırlı kamp alanlar, piknik alanları, düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması her talep için verilen özel izinler dışında yasaktır” denildi.