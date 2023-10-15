Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne dair devam eden soruşturmada, örgüt üyesi olduğu belirtilen 2 şüpheli, bir kişinin otomobiline silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla tutuklandı.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerini tespit etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyordu. Bu kapsamda, suç örgütüne yönelik şikayetçi olan ve tanık olarak ifade veren kişileri tehdit ettiği iddia edilen 2 şüpheli tespit edildi.

13 Ekim Cuma günü gerçekleşen operasyon sonucunda Abdullah Doğruyol ve Mehmet Can Kuvezi adlı şahıslar, Ankara Çevre Yolu’nda seyir halindeyken bir otomobile silahla ateş açtıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

Tanık olarak ifade veren kişiye yönelik gözdağı vermek amacıyla gerçekleşen bu saldırının ardından, 2 şüpheli polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)