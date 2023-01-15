Aylardır yağmıyordu… Erzurum’da kar sevinci
Uzun süredir kara hasret kalan Erzurum'da Ocak ayının ortasında akşam saatlerinde başlayan kar, kenti beyaza bürüdü. Karın yağmasını sevinçle karşılayan çocuklar, kardan adam yapmak ve kar topu oynamak için sokağa çıktı.
Erzurum'da beklenen kar yağışı ile birlikte soğuk hava etkisini yitirdi. Son yılların en karsız kış mevsimini geçiren Erzurum’da kent merkezine sezonun ilk karı yağdı. Akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı bile birlikte kent merkezi beyaza büründü.
KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI
Kent merkezindeki araç trafiğinde zaman zaman aksamalar yaşanırken yayalar kar yağışı altında yürüyerek karın keyfini çıkardı. Günün ilk saatlerinde sokağa çıkan çocuklar ise kar sevincini yaşadı. Kardan adam yaparak, kar üstünde kızak kayan ve bisiklet binen çocuklar doyasıya eğlendi.
Meteoroloji yetkilileri kar yağışının hafta boyunca etkili olacağını belirterek sis ve buzlanma konusunda uyarılarda bulundu.