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Aynı aileden 4 isim 4 farklı partiden aday olmuştu… Biri kazandı

Şırnak'ta Tatar ailesinden 4 kardeş 4 farklı partilerden aday olmuştu... Resmi olmayan sonuçlara göre 4 adaydan sadece biri vekil olabildi.

Yayınlanma: 12:47 - 15 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Aynı aileden 4 isim 4 farklı partiden aday olmuştu… Biri kazandı

28. Dönem Milletvekili Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü tamamlandı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre partilerin Meclis’e gönderdiği milletvekilleri de belli oldu…

Şırnak’ta aynı aileden Sabri Tatar, Yeniden Refah Partisi'den, Arslan Tatar AKP'den, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar MHP'den Mahmut Tatar ise Zafer Partisi'nden milletvekili aday olmuştu…

Şırnak resmi olmayan sonuçlara göre AKP’li Arslan Tatar milletvekili seçildi.

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