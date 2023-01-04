Ayşe Ateş: Sinan’ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Bursa'da baba ocağına taziyede bulundu. Özdağ'ın ziyaretinde, eşi Ayşe Ateş, “Sinan’ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar” ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara’da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Bursa’da baba ocağına gelerek taziyede bulundu.

“SİNAN’I ŞEHİT EDENLER BENİ ÖLDÜRMEDİKLERİNE PİŞMAN OLACAKLAR”

Rahmetli Sinan Ateş'in Bursa'da baba ocağını ziyaret ettiğini sosyal medyadan dile getiren Özdağ, eşi Ayşe Ateş’in mesajını da paylaşarak, şu ifadelere yer verdi;

“Rahmetli Sinan Ateş'in Bursa'da baba ocağını ziyaret ettim. Annesine, babasına ve eşine başsağlığı dileklerimizi ifade ettim. Yüksek bir tevekkül içindeler. Eşi Ayşe Hanım şu ifadesini kamuoyu ile paylaşmama izin verdi: “Sinan'ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar.”

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş ve yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, Ankara’da, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456’ncı Sokak’ta motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklandı.

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