Ayyüce Dilşat’ın tüyler ürperten ölümü: Saatler sonra fark edildi
Kayseri'de, 7 katlı apartmanın son katındaki pencereden düşen Ayyüce Dilşat Çalışkan (20), zemindeki mazgalın kırılmasıyla iş yerinin deposuna girdi. Hayatını kaybeden Çalışkan, yoldan geçen vatandaşların saatler sonra fark etmesiyle bulundu.
Melikgazi ilçesinde 7 katlı binanın son katında yalnız oturan ve kısa bir süre önce İzmir’den geldiği öğrenilen Ayyüce Dilşat Çalışkan, sabah saatlerinde oturma odasının penceresinden düştü.
MAZGAL KIRILDI, DEPOYA DÜŞTÜ
Çalışkan, düştüğü zemindeki mazgalın kırılmasıyla bir iş yerinin deposuna girdi. Saat 15.00 sıralarında yoldan geçen vatandaşlar mazgaldan aşağıya baktıklarında hareketsiz halde yatan Çalışkan’ı gördü.
Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çalışkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
CENAZEYİ İTFAİYE ÇIKARDI
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Ayyüce Dilşat Çalışkan, bulunduğu yerden itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.
OTOPSİ YAPILACAK
Çalışkan, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)