Abone Ol

Baba ve kızı feci şekilde can verdi

Bursa'da dengesini kaybedip dereye düşen kadın ve onu kurtarmak için suya atlayan baba hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Baba ve kızı feci şekilde can verdi

Samsun’dan kızını ziyaret için Bursa’ya gelen Mustafa Bolat (69) ve evladı Esma Çiçek (38) Osmangazi ilçesi Dağakça köyü Kaplıkaya Deresi kenarına gitti.

Burada fotoğraf çekmek isteyen Çiçek, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü.

DEREYE ATLADI

Kızının suya kapıldığını gören Bolat da dereye atladı. Baba ve kızın sudan çıkmadığını görenler durumu AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Bölgeye giden 5 kişilik AFAD ekibi, baba ve kızının cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan cesetler otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)

Sokakta kanlı saldırı: Baba ve oğlu hayatını kaybettiİlginizi ÇekebilirSokakta kanlı saldırı: Baba ve oğlu hayatını kaybettiAkılalmaz olay! 24 yaşındaki Edanur feci şekilde can verdiİlginizi ÇekebilirAkılalmaz olay! 24 yaşındaki Edanur feci şekilde can verdi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam