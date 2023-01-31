Babacan: Bu utancı temizleyeceğiz
2022 Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye'nin 5 sıra gerilemesini değerlendiren DEVA Partisi lideri Babacan, "Çalışmalarımız hazır. Bu utancı temizleyeceğiz" ifadelerini paylaştı.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2022 Yolsuzluk Algı Endeksi açıklandı. Türkiye, 180 ülke arasında 101. sıraya geriledi. Son 10 yılda en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer aldı. Gelişmeyi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından değerlendirdi.
Babacan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bugün 2022 yılında Yolsuzluk Algı Endeksi'nde 101. sıraya gerilediğimiz açıklandı. Bir senede 5 sıra daha geriledik. Çalışmalarımız hazır. Bu utancı temizleyeceğiz.