Babacan: Kılıçdaroğlu açık ara kazanacak

Batman’da CHP’nin seçim ofisini ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan “Sünni-Alevi hiç fark etmez. Kim olursa olsun, hangi mahalleden, görüşten olursa olsun herkes ama herkes bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Hedefimiz, eşit vatandaşlık ilkesini hâkim kılmaktır” diye konuştu.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Batman'da CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada toplanan kalabalığa seslenen Babacan, cumhurbaşkanlığı seçimini Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık ara kazanacağını belirterek şunları söyledi;

*Bu seçim 7’den 70’e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak. Seçime tek bir oyun dahi zayi olmaması için tek listeyle giriyoruz.

*Tüm Türkiye'de hep beraber birleşe birleşe kazanacağız. İki sandık var. İlk sandıkta, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açık ara seçimi kazanacak.

*İkinci sandıkta da Millet İttifakı olarak meclis çoğunluğunu alacağız. Gün gün, saat saat çalışmamız gerek. Oturduğumuz yerden olmaz. Bütün partiler omuz omuza verip çalışacağız.

“AKP'Lİ SEÇMENİN KAPISI ÇALINMALI”

*Geçmişte AK Partiye gönül vermiş insanların kapısını çalmalıyız. ‘Sizin sesiniz olan, derdinizle ilgilenen parti değişti artık. 28 Şubatçılarla kol kola gezmeye başladılar' demeliyiz. ‘Bütün servetim bu yüzük' diyen Erdoğan sözünden döndü, etrafındaki üç beş kişi de servetine servet kattı' diye anlatmalıyız.

*Bu seçimi referandum olarak görmek zorundayız. İki tane tercih var: Çocuklarınızın geleceğini etkileyecek bir referandum olacak. Otoriterlik mi, demokrasi mi? Tek akıl mı, ortak akıl mı? Kriz mi, huzur mu? Baskı mı, özgürlük mü? Keyfilik mi, hukuk mu? Öfke mi; sevgi mi?Kilosu 30 lira olan soğan mı, bereketli, huzurlu sofralar mı? Kendinden olmayan herkese terörist diyen nobran bir dil mi, herkesi kucaklayan kapsayıcı bir bakış mı?

*Oylarınızı yok sayan kayyumlar mı; sizlerin seçtiği, verdiğiniz oyla göreve gelenler mi? Karakış mı, bahar mı?

“TÜRK KÜRT HİÇ FARK ETMEZ”

*Bizim hedefimiz tam demokrasi. Öyle eksik gedik, yarım yamalak değil; tam demokrasi. Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkes hiç fark etmez. Sünni-Alevi hiç fark etmez. Kim olursa olsun, hangi mahalleden, görüşten olursa olsun, herkes ama herkes bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşıdır.

*Biz böyle inanıyoruz. Bizim hedefimiz, ülkemizde eşit vatandaşlık ilkesini hâkim kılmaktır. Bizim hedefimiz, kimsenin kimseye üstünlük taslamadığı bir ülkedir. Bizim elimizdeki imkânlar, iktidarınkilerle yarışamıyor.

*Gelirken yollara baktık ki iktidar olmanın verdiği bütün gücü ve parayı döşemişler. Ama bizim gücümüz haklılıktan geliyor. Biz haktan aldığımız güçle hareket ediyoruz. Hak için, hukuk için, adalet için yürüyoruz. Ve kazanacağız.

“EKMEN'DEN SÖZ ALDI”

Partisinin Mersin'den aday olan Batmanlı milletvekili adayı Mehmet Emin Ekmen'den söz alan ve Batman'ın da milletvekili olmasını isteyen Babacan, “Kaybedeni olmayan bir zafere gidiyoruz. DEVA Partisi olarak güzel Batmanımızdan vekil adayı göstermememizin burukluğunu yaşıyoruz. Teşkilatımız bu burukluğu belki daha derinden yaşıyor. Nerede olursa olsun DEVA Partisi’nin her milletvekili Batman’ın milletvekili olacak. Bunun sözünü size veriyorum. DEVA Partisi teşkilatımıza şunu söylemem lazım: Hüseyin Yaşar Bey de bizim diğer milletvekillerimiz de sizi yalnız bırakmayacak” dedi.

Babacan, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'i kürsüye davet ederek, “Mersin'den de seçilse aynı zamanda Batman'ın da milletvekili olacak” dedi. Babacan, Ekmen'den bunun için söz aldı.

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