Babacan: Vatandaşlar tutarlı, iktidar değişti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine gitti. Burada esnaf ve vatandaşlarla görüşerek sorunlarını dinleyen Babacan, vatandaşların 2002 yılındaki düşüncelere sahip olduğunu, yolsuzluğa, yoksulluğa, yasaklara mücadele edecek olanın yanında olacağını belirterek, "Vatandaşlarımız tutarlı. 2002’de nerede duruyorlarsa aynı noktada duruyor. Değişen, iktidarın kendisi oldu" dedi.

İsmail AKDUMAN

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Çaycuma ilçesinde vatandaş ve esnafların sorunlarını dinleyen Ali Babacan, emeklilere de müjde verdi. Bayram ikramiyesini bin 500 liradan 8 bin 500 liraya çıkaracaklarını belirten Babacan, Ramazan bayramındaki farkın da Kurban bayramında emeklilerin hesaplarına yatacaklarını dile getirdi.

“BİR ZAMANLAR FAİZİN EN BÜYÜK DÜŞMANIYDI”

Kendilerine “kaynak nerede?” diye sorulduğunu vurgulayan Ali Babacan, “Merak etmeyin, kaynak Türkiye'dir. O kadar büyük israf ve savurganlık var ki. Bu devlet faize o kadar büyük para ödüyor ki. İnşallah israfı önleyerek, gerçek anlamda devletin ödediği faizi düşürerek biz bunu sağlayacağız. Kur Korumalı Mevduat (KKM) diye bir şey icat ettiler. Bu, bankada parası olana ‘Aldığın faiz yetmez. Eğer kur, faizden daha fazla artarsa ben sana bir de o kur farkını ödeyeceğim’ demek. Bunu, milyonların cebinden enflasyonla, vergiyle topluyorlar. Bir zamanların faiz düşmanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek faiz ödeyen hükûmetinin başında. Geçen sene faize ve kur farkına ödedikleriyle 1 milyon konut yapılabiliyordu” diye konuştu.

“ÇOK DAHA İYİ PROJELERİ DAHA UCUZA YAPACAĞIZ”

Yapılan doğru yatırımlara devam edeceklerini belirten Babacan, “Mesele yatırımsa en iyisini yapacağız. Doğru olan ne varsa devam edeceğiz. Eksikleri tamamlayacağız, yanlışları düzelteceğiz. Çok daha iyisini çok daha ucuza mal edeceğiz. Evet, projeler yapılıyor ama çok büyük savurganlık var. Çok pahalıya mal oluyor her şey. 86 milyonun ödediği vergiler çarçur ediliyor. Bu ülkenin yer üstü kaynaklarını da yer altı kaynaklarını da üç beş çıkar grubuna peşkeş eden bu düzene son vereceğiz” diye konuştu.

“VATANDAŞIN ELİ AKP’YE OY ATMAYA GİTMİYOR”

Vatandaşlardan Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’na oy atmalarını isteyen Ali Babacan, altı genel başkanın ülkeyi, birlikte istişareyle yöneteceğini vurguladı. Daha önce AKP’ye oy atan vatandaşların artık oy atmak istemediğini kaydeden Babacan, “Milyonlarca vatandaşımız ‘Elim Erdoğan'a, AK Parti'ye gitmiyor’ diyor. Bugün demokrasi ve adalet için bir araya gelme zamanı. O vatandaşlarımız, ‘Ben bir zamanlar Sayın Erdoğan'a yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla mücadele etsin diye destek vermiştim ama bugünkü yoksulluğa, yolsuzluğa, yasaklara evet demeye elim gitmiyor’ diyor. Vatandaşlarımız tutarlı. 2002'de nerede duruyorlarsa aynı noktada duruyor. Değişen, iktidarın kendisi oldu. 28 Şubat zihniyetine karşı mücadele etmek için iş başına gelenler şimdi 28 Şubat zihniyetiyle kol kola geziyor. Zamanında AK Parti'ye destek veren vatandaşlarımız ‘Haydi, hep beraber değiştirelim bu düzeni’ diyecekler. Bir kez daha herkes için adalet, herkes için özgürlük, herkes için zenginlik için beraber yürüyelim diyecekler. Bu seçimde bunun sonuçlarını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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