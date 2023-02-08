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Babacan’dan “Devlet bitmiş” diyen vatandaşa: Sıkıntı büyük, farkındayız

Hatay'ı ziyaret eden DEVA Partisi lideri Babacan'la karşılaşan vatandaş "Bu devlet bitmiş, kimse kimseye bir şey anlatmasın” dedi. Babacan, "Sıkıntı büyük, farkındayız” diye yanıtladı.

Sozcu.com.tr
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan afet bölgesinde incelemelerini sürdürüyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzedelerin acısını paylaşan Babacan, vatandaşlardan depremin etkilerine ilişkin bilgi alıyor.

Babacan, bir vatandaşın “Bu devlet bitmiş, kimse kimseye bir şey anlatmasın” sözlerini “Sıkıntı büyük, farkındayız” sözleriyle yanıtladı.

ENKAZDAN ÇIKARILAN DEPREMZEDE OĞLUM GÖÇÜK ALTINDA ÇIKARTAMIYORLAR

Enkazdan ikinci gün çıkarılan depremzede Babacan'ın yanına gelerek “Oğlum göçük altında. Oğlumu çıkartamıyorlar. Benim bir tane oğlum var” diyerek çocuklarının kurtarılmasını istedi.

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