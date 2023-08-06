Babacan’dan enflasyon çıkışı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Dünyada gıda ucuzlarken, biz pazara, markete gitmeye korkuyoruz. Gıda enflasyonuyla mücadele bu kadar zor mu? Değil” dedi.

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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü gıda fiyat endeksi, temmuz ayında son bir yılda yüzde 11,8 gerilerken, TÜİK verilerine göre Türkiye'de gıda fiyatları son 35 aydır aralıksız artarak yüzde 61'e yükseldi.

“BU KADAR ZOR MU?”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, resmi Twitter hesabından yeni bir video paylaşımda bulundu. Babacan 3 aralık 2022 tarihli konuşmasının yer aldığı videoyu “Dünyada gıda ucuzlarken, biz pazara, markete gitmeye korkuyoruz. Gıda enflasyonuyla mücadele bu kadar zor mu? Değil” notuyla paylaştı. Videoda Babacan'ın şu ifadeleri yer aldı:

*Temel gıda ürünlerinin fiyatını Türkiye'de kim belirliyor? Sayın Erdoğan belirliyor. Etin fiyatını belirleyen o. Sütün fiyatını belirleyen o. Buğdayın fiyatını belirleyen o. Enflasyon olunca, maliyetler artında suçlu kim? ‘Maliyeti aşağı çekelim. Gübrenin yarısını devlet ödesin. Yemin yarısını devlet ödesin.

*Elektriği, mazotu çiftçimize düşük fiyata verelim' diyoruz. Enflasyonu düşürmenin yolu bu. Çünkü maliyetten aşağı çektiğinizde, maliyete diyelim ki 10 liralık devlet kaynağı ayırdığınızda nihai tüketici fiyatı 30 lira aşağıya iniyor. Gıda fiyatlarındaki düşüşü dışarıdan ithalatla sağlayamazsınız.

*Çiftçimizin maliyetini düşürdüğümüz anda gıda fiyatlarını aşağı doğru çekmiş olacağız. Bu desteği en başta maliyetle verdiğiniz zaman daha da ucuza mâl ediyor.

*Çünkü bitmiş ürüne destek daha pahalı, fiyat şişe şişe gidiyor. Ama hammaddede desteği verdiğiniz zaman bütün maliyeti aşağıya doğru çekiyorsunuz. (ANKA)

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